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Сегодня, 08:29

Блейдс сделал заявление после поражения Аспиналлу

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) извинился перед фанатами за поражение временному чемпиону в тяжелом весе Тому Аспиналлу (15-3).

«Прошу прощения, друзья, за то, что я поторопился и упустил возможность показать вам потрясающий геймплей, который мы так долго готовили. Я уверен, что он бы сработал.

Том был великолепен. Я знаю, что это не конец пути, но, честно говоря, я знаю, что могу лучше. Я ценю вашу поддержку, это был удивительный опыт — выступать перед такой замечательной публикой", — написал Блейдс в соцсетях.

Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Кертис Блейдс
Том Аспиналл
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