Бо Никал назвал победителя в бою Чимаева с Уиттакером

Американский боец UFC Бо Никал в интервью «СЭ» дал прогноз на поединок между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Думаю, это будет хороший бой, — сказал Никал «СЭ». — Знаешь, очевидно, я бы отдал преимущество в ударке Уитакеру, а преимущество в грэпплинге — Чимаеву. Опыт, вероятно, за Уиттакером — просто потому, что у него было больше боев высокого уровня. Но я чувствую, что Уитакеру будет трудно справиться с борьбой Чимаева, и поэтому, я думаю, что Хамзат, вероятно, выиграет бой».

В ночь на 14 апреля Бо Никал проведет бой против Коди Брандейджа на турнире UFC 300. Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер встретятся 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

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