Бо Никал: «Чимаев и Махачев побьют Леона Эдвардса»

27-летний американский средневес Бо Никал (5-0) предполагает, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) и девятый номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) дадут чемпиону полусреднего дивизиона Леону Эдвардсу (21-3) тяжелый бой.

«Я думаю, что есть парни, которые смогут оказать Эдвардсу сопротивление, — сказал Никал на своем YouTube-канале. — Если Хамзат вернется в полусредний вес, то это будет чертовски сложный бой для Эдвардса. Ислам [Махачев] тоже будет для него тяжелым боем. Мне кажется, что если Хамзат спустится, то он, скорее всего, побьет Леона».

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.