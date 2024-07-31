Бобби Грин: «Я живу по принципу «убей или будь убит». На этот раз меня «убили»»

Легковес UFC Бобби Грин (32-16) сообщил, что готов выслушать критику в свой адрес после невзрачного выступления в бою с 15-м номером рейтинга в легком весе Пэдди Пимблеттом (22-3).

«Ну и денек. Спасибо, что интересуетесь моим состоянием. Я в порядке, кажется. Всякое бывает. У меня была тяжелая ночь. Но я не ищу оправданий. Такое случается со всеми. Я живу по принципу «убей или будь убит». На этот раз меня «убили». Пусть начнутся насмешки. Я знаю, что будет дальше. Вы можете говорить что угодно, но я знаю, что будет. Давайте», — сказал Грин в соцсетях.

Пимблетт победил Грина сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.