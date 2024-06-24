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Сегодня, 17:01

Боец ACA Богатырев о толчке Павловича: «За это в России могут по голове настучать»

Руслан Минаев
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Боец ACA Адам Богатырев прокомментировал эпизод, в котором Сергей Павлович оттолкнул Александра Волкова после поражения в поединке на турнире UFC on ABC 6.

«Думаю, это было на эмоциях, хотя при этом я не оправдываю это действие. За это у нас в России могут по голове настучать. Они взрослые люди, наверное, между собой пообщаются. В любом случае, это никак не красит Серегу. Когда он выйдет на связь, мы все поймем, что и как было, чем он руководствовался», — цитирует Богатырева «РБ Спорт».

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: РБ Спорт
Адам Богатырев
Александр Волков
Сергей Павлович
UFC
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