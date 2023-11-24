Царукян: «Не считаю Волкановски переоцененным спортсменом»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) высказался о победе Ислама Махачева над Алексом Волкановски на турнире UFC 294.

«Ислам выступил очень хорошо. Я не считаю Волкановски переоцененным спортсменом. Он хороший боец, кроме того, вышел на коротком уведомлении, из-за этого выступил так неудачно. Я думаю, что при полноценной подготовке он бы провел бой намного лучше», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

21 октября на турнире UFC 294 Махачев одержал победу нокаутом над Волкановски в поединке за звание чемпиона UFC в легком весе.