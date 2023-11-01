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Сегодня, 21:15

Льюис: «Я не отказывался от боя с Волковым. Хочу подраться с ним следующим»

Деррик Льюис рассказал о желании провести реванш против Волкова
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец UFC в тяжелом весе Деррик Льюис рассказал о желании провести реванш против россиянина Александра Волкова. В первом поединке, который состоялся в 2018 году, Льюис победил нокаутом в пятом раунде.

— В случае победы над Алмейдой ты продвинешься в рейтинге. Тебе было бы интересно провести второй бой с Александром Волковым?

— О да, я бы хотел подраться с Волковым следующим, потому что все идет отлично, — сказал Льюис «СЭ».

— Правда ли, что ты отказывался от боя с Волковым, когда был выше его в рейтинге?

— Нет, я никогда не слышал об этом раньше. Они, вероятно, связывались с моим менеджером, но они никогда не связывались со мной по этому поводу. Потому что они знают, что я соглашаюсь на любой бой, независимо от того, с кем предстоит драться. Это, вероятно, одна из причин, почему они так сказали, но они знают, что я дерусь с любым.

Следующий поединок Льюис проведет в ночь на 5 ноября против Жаилтона Алмейды на турнире UFC Fight Night.

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