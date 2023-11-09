Боец и блогер Тарасов сравнил уровень Павловича и Аспиналла

Боец и блогер Артем Тарасов прокомментировал шансы Сергея Павловича в бою за временный титул UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла.

«В бою, конечно, могут быть нюансы, но думаю, что наш запасной боец намного сильнее, чем соперник. Честно говоря, не очень хорошо его знаю, ярких его выступлений не видел. А если мы о нем много не слышали, то боец этот непостоянный, не показывающий стабильный результат», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

12 ноября Павлович и Аспиналл проведут поединок в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.