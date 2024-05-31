Копылов: «Со своим стилем и силой Хабиб мог бы конкурировать в среднем весе UFC»

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов ответил на вопрос о возможных перспективах бывшего чемпионам UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова стать чемпионом в среднем дивизионе.

«Не приходилось бороться с Хабибом. Все говорят, что он намного сильнее статистических легковесов. Он одарен какой-то силой, которая не присуща легковесу. Как ни крути, борьба увеличивает твои шансы стать чемпионом UFC. Думаю, что Нурмагомедов со своим стилем и силой мог бы конкурировать в среднем весе», — цитирует Копылова MMA.Metaratings.ru.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы в поединке с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. На счету 35-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.