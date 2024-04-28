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Сегодня, 12:25

Кратос: «Желаю Гуськову завоевать пояс чемпиона UFC»

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Российский боец ММА Сергей «Кратос» Калинин поделился мнением о победе Богдана Гуськова на турнире UFC on ESPN 55

В ночь на 28 апреля спортсмен из Узбекистана отправил американца Райана Спэнна в нокаут во втором раунде поединка.

«Я видел бои Богдана, знал, что он очень крутой боец, но меня это никогда не останавливало, поэтому я принял бой с ним. То, что он в итоге попал в UFC — это само собой разумеющееся, потому что он очень достойный воин, который прошел большой путь. Я только рад, что он дерется в такой лиге и одержал яркую победу нокаутом над таким сильным, и достойным соперником как Райан Спэнн. Желаю ему и дальше набираться опыта, и завоевать пояс чемпиона UFC, побеждая всех на своем пути. Думаю, он это сделает», — цитирует Калинина MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 31-летний Гуськов одержал 16 побед (14 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Богдан Гуськов
Райан Спэнн
UFC
ММА
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