Веттори: «У меня чешутся руки. С кем подраться? Нетаньяху, одноглазый Буллет?»

Веттори обратился к фанатам с просьбой подсказать, с кем ему провести бой

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Марвин Веттори (19-7) обратился к фанатам с просьбой подсказать, с кем ему провести бой. В качестве возможного соперника он указал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«У меня чешутся руки. С кем подраться? Хамзат Чимаев? Беньямин Нетаньяху? Одноглазый парень Шара Буллет? Джон Фьюри?» — написал Веттори в соцсетях.

Веттори в прошлом бою проиграл Джареду Каннонье единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.