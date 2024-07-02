45-летний Орловский подтвердил, что уходит из UFC

Белорусский боец Андрей Орловский подтвердил, что больше не будет выступать в UFC.

«Короче, мой путь длиною в 24 года в UFC подошел к логическому завершению, но это только конец одной главы в моей книге, в моей ММА карьере, а так еще все впереди! Сейчас в отпуск с семьей, а потом к вам — с новостями… Всем огромное спасибо!» — написал боев в соцсети.

В ночь на 30 июня Орловский проиграл словаку Мартину Будаю на турнире UFC 303.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах 45-летний Орловский принял участие в 60 боях, в которых одержал 34 победы, потерпел 24 поражения и еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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