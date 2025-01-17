Царукян сделал заявление после снятия с боя против Махачева на UFC 311

Боец российско-армянского происхождения Арман Царукян сделал заявление после снятия с турнира UFC 311, где должен был в главном поединке встретиться с чемпионом в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«С сожалением сообщаю всем, что новость о том, что мне пришлось сняться с UFC 311 из-за травмы спины, правда. Это было самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать в своей бойцовской карьере. Я хотел бы поблагодарить UFC за понимание и с нетерпением жду возможности побороться за свой первый титул UFC в будущем. Спасибо всем за вашу поддержку», — написал Царукян в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что в поединке с Махачевым Царукяна заменит бразилец Ренато Мойкано, занимающий 10-е месте в рейтинге легковесов. Бой останется титульным.

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). Соглавным событием вечера станет противостояние россиянина Умара Нурмагомедова с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.