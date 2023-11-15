Боец MMA Багов заявил, что Махачеву лучше выступать в полусреднем весе

Боец легкого дивизиона АСА Али Багов оценил перспективы чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в полусреднем дивизионе.

«Ислам же не маленький. Он сможет конкурировать в категории до 77 килограмм. Если ему дадут поединок за титул против Леона Эдвардса, я думаю, Махачев заберет пояс. Он же немало гоняет. Ему будет намного проще в полусреднем весе. В легком весе ему нет равных, ни в стойке, ни в партере. Сейчас ему в легком весе не с кем драться — Чарльза Оливейру задушил, Алекса Волкановски уронил. У Ислама сейчас самый пик», — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

21 октября на турнире UFC 294 32-летний Махачев провел вторую защиту пояса UFC в легком весе, нокаутировав Александра Волкановски. На его счету 25 побед в ММА и 1 поражение.