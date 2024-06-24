Боец ММА Буковаз сделал предложение девушке после поражения и получил отказ

Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Лукаш Буковаз сделал предложение девушке после поражения в поединке, однако она отказала. Причиной отрицательного ответа стали измены парня.

Буковаз в минувшие выходные в паре с Патриком Хорватом проиграл бой против Яна Михалека на турнире «Битва звезд» в Чехии. После поединка спортсмен встал на колено прямо в клетке и протянул кольцо своей девушке.

Взяв микрофон, она заявила, что Буковаз изменил ей с другой женщиной. За отказом девушки наблюдало около 20 тысяч человек.