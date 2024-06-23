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Сегодня, 20:13

Бикрев считает, что Джонс был бы фаворитом в поединке с Волковым

Руслан Минаев
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев считает, что Джон Джонс был бы фаворитом в бою с россиянином Александром Волковым.

«Джонс сильно недооценен. Все почему-то списывают его, но он выйдет и сделает свое. Джон слишком разносторонний, универсальный и нестандартный. Человек делает в бою, что хочет. Его мышление и заготовки — это очень круто. Мне кажется, у Сани в любом случае были бы большие проблемы. Фаворитом шел бы Джонс», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Волков победил соотечественника Сергея Павловича в соглавном поединке турнира UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Джон Джонс
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