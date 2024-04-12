Хилл — о бое на UFC 300: «Я вырублю Перейру, не сомневайтесь в этом. Он ляжет спать»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл заявил, что попытается досрочно завершить бой с чемпионом Алексом Перейрой на турнире UFC 300.

«Не сомневайтесь, я здесь, чтобы вырубить его. Я вижу только один вариант — он должен лечь спать. Он поставил меня на четвертое место в своем списке сложнейших соперников? У меня нет с этим проблем. Он выйдет и все увидит. Вы знаете, как я дерусь», — сказал Хилл на пресс-конференции.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится в ночь на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.