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Сегодня, 12:30

Боец MMA Фролов считает Волкова фаворитом в реванше с Ганом

Руслан Минаев
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Боец MMA Артем Фролов поделился мнением о реванше россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана на турнире UFC 308.

«Бой Волкова Гана действительно интересный, их предыдущий поединок был конкурентным. Тогда Александру не хватило напора, но с тех пор он сильно прибавил во всех аспектах и сейчас является фаворитом. Вообще удивляет и радует, что Волков, будучи ветераном, может прибавлять и развиваться спустя столько лет в ММА! Желаю ему удачи!» — цитирует Фролова MMA.Metaratings.ru.

Тяжеловесы проведут бой на турнире UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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