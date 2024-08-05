Боец MMA Фролов считает Волкова фаворитом в реванше с Ганом

Боец MMA Артем Фролов поделился мнением о реванше россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана на турнире UFC 308.

«Бой Волкова Гана действительно интересный, их предыдущий поединок был конкурентным. Тогда Александру не хватило напора, но с тех пор он сильно прибавил во всех аспектах и сейчас является фаворитом. Вообще удивляет и радует, что Волков, будучи ветераном, может прибавлять и развиваться спустя столько лет в ММА! Желаю ему удачи!» — цитирует Фролова MMA.Metaratings.ru.

Тяжеловесы проведут бой на турнире UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).