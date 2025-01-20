Тактаров — о главном поединке на UFC 311: «Мойкано разбудил Махачева, который не хотел драться»

Российский боец Олег Тактаров поделился мнением о победе Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в титульном поединке на UFC 311.

«Если бы бразилец не попал ему по голове в первом раунде, то мог бы пару тройку раундов прожить. Было видно, что Ислам вышел с плохим настроением и не хотел даже начинать драться, а тот его просто разбудил. Люди не понимают, что такое разбудить в человеке зверя. В футболе же часто такое бывает. Дали по ногам Криштиану Роналду, а после этого гол. Не надо злить Роналду и Лео Месси, это другой, не ваш уровень. Ходите и говорите комплименты, и человек, может, проспит всю игру или весь бой, а вы взяли и вытащили из него все сто процентов. Язык — наш враг, и мы это знаем», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

19 января Махачев победил Мойкано в первом раунде боя за титул промоушена в легком весе. Бразилец заменил в этом поединке Армана Царукяна, который из-за травмы снялся с турнира UFC 311.