Петр Ян выложил фото с Павлом Дуровым: «В команде пополнение»

24 октября, 16:38
Российский боец ММА Петр Ян встретился с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе опубликовал фото со своим соотечественником с подписью: «В нашей команде серьезное пополнение».
Ян в данный момент готовится к титульному реваншу с действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Мерабом Двалишвили. Поединок между ними пройдет 7 декабря на турнире UFC 321 в Лас-Вегасе (США).
На счету 32-летнего Яна 19 побед и 5 поражений в ММА. В активе 34-летнего Двалишвили 21 победа и 4 поражения.
Неприкрытый Писярев
2 петрушки
24.10.2025
СереХа
А вот это уже серьезно...
24.10.2025