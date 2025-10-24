Петр Ян выложил фото с Павлом Дуровым: «В команде пополнение»

Российский боец ММА Петр Ян встретился с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе опубликовал фото со своим соотечественником с подписью: «В нашей команде серьезное пополнение».

Ян в данный момент готовится к титульному реваншу с действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Мерабом Двалишвили. Поединок между ними пройдет 7 декабря на турнире UFC 321 в Лас-Вегасе (США).

На счету 32-летнего Яна 19 побед и 5 поражений в ММА. В активе 34-летнего Двалишвили 21 победа и 4 поражения.