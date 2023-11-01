Боец UFC Фахретдинов: «Мирные люди не должны страдать. Неважно, еврей, мусульманин, украинец или россиянин»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в интервью «СЭ» поделился мнением о происходящем в Палестине.

«Флаг Палестины всегда со мной, — сказал Фахретдинов «СЭ». — Это просто моя отдушина палестинскому народу, который сейчас массово истребляется, массово погибают женщины, дети. Независимо от национальности, вероисповедания и так далее не должны страдать дети, мирные люди, женщины и старики. Ни в одной. Неважно он там еврей, мусульманин, украинец, россиянин, африканец. Ни один ребенок не должен страдать за политические игры. Понимаете, о чем я? Ребенок родился, живет, он радует своих родителей. Почему дети умирают, вот мне объясните. Все, я сейчас нервничать начну, давайте не будем».

Следующий поединок Фахретдинов проведет в ночь на 5 ноября против Элизеу Залески дос Сантоса на турнире UFC Fight Night.