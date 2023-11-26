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Сегодня, 16:30

Сонг Ядонг готов подраться с Нурмагомедовым: «Мне действительно интересно сразиться с ним»

Сонг Ядонг готов подраться с Умаром Нурмагомедовым
Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Сонг Ядонг (20-6) подтвердил, что он примет бой с 12-м номером рейтинга Умаром Нурмагомедовым (16-0), если ему предложат с ним подраться.

«Мы определенно будем драться в будущем, — приводит слова Сонга MMAnews. — Мне действительно интересно сразиться с ним. Я здесь не для того, чтобы получить пояс, пройдя коротким путем. Я хочу заслужить его, победив всех за счет своих навыков. У него есть свои преимущества, а у меня свои. У него хорошая борьба и контроль. У меня прессинг в стойке и хорошее джиу-джитсу».

Нурмагомедов должен был подраться с Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга.

Умар Нурмагомедов
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