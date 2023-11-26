Сонг Ядонг готов подраться с Нурмагомедовым: «Мне действительно интересно сразиться с ним»

Седьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Сонг Ядонг (20-6) подтвердил, что он примет бой с 12-м номером рейтинга Умаром Нурмагомедовым (16-0), если ему предложат с ним подраться.

«Мы определенно будем драться в будущем, — приводит слова Сонга MMAnews. — Мне действительно интересно сразиться с ним. Я здесь не для того, чтобы получить пояс, пройдя коротким путем. Я хочу заслужить его, победив всех за счет своих навыков. У него есть свои преимущества, а у меня свои. У него хорошая борьба и контроль. У меня прессинг в стойке и хорошее джиу-джитсу».

Нурмагомедов должен был подраться с Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга.