Боец Тарасов назвал любимых футболистов детства

Боец смешанных единоборств Артем Тарасов назвал любимых футболистов своего детства.

«Знаешь, была фраза: «Бил, бью и буду бить»? Кто ее сказал? Александр Кержаков. Он был одним из моих любимых футболистов. Как и Андрей Аршавин, как и Вячеслав Малафеев и Владимир Быстров. Быстров потом, конечно, предал «Зенит» и ушел в «Спартак», — цитирует Тарасова Legalbet.

Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. Форвард является лучшим бомбардиром в истории питерского клуба (161 гол) и российского футбола (233).