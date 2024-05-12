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Сегодня, 18:23

Боец Туйнов рассказал, что в Венгрии ему разрешили выйти на поединок с российским флагом

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Российский боец Владислав Туйнов рассказал о завоевании титула ISKA в Венгрии.

«Стремление завоевать пояс ISKA было еще с детства, потому что многие видели этот пояс в фильме «Кикбоксер» с Ван Даммом. Еще в детстве я понимал, насколько это высокая планка. Когда поступило предложение, сразу сказал своему тренеру и команде, что очень хочу побороться за него. Это и мечта детства, и одна из галочек, которую я хотел поставить в своей карьере. Счастлив, что сумел это реализовать и пояс ISKA теперь есть в России, потому что для спортсменов из России сейчас сложно выступать.

Не всегда организаторы идут на то, чтобы спортсмен выходил с российским флагом. Для меня это было одним из главных условий. Хочу, чтобы флаг моей страны все видели, и намерен доказывать, что спортсмен из России — номер один», — сказал Туйнов в интервью Metaratings.

27 апреля Туйнов единогласным решением судей победил американца Мануэля Гомеса. Спортсмены сражались по правилам кикбоксинга. Для россиянина этот титул стал седьмым в международной карьере.

Источник: Metaratings.ru
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