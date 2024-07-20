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Сегодня, 19:16

Алексеева — о ситуации с дисквалификацией: «Мне понравилось, что в UFC за меня заступились»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, какой была бы ее реакция, если бы ее отстранили за положительный тест на тестостерон на четыре года.

«Четыре года — слишком долгий срок для меня. Серьезно, было бы очень печально и грустно. Пришлось бы забросить тренировки. Два года — это еще нормально, а четыре... Занялась бы тренерской работой или по возможности ушла бы на телевидение. Мне понравилось, что в UFC за меня заступились, защитили и разобрались. Справедливость восторжествовала. По сути, это даже не дисквалификация, а отстранение на время разбирательства», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Ранее пресс-служба UFC сообщила, что Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе, взятой 21 июня прошлого года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023-го, поэтому с 15 октября 2024-го спортсменка сможет вернуться в октагон.

Источник: Metaratings.ru.
Ирина Алексеева
ММА
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