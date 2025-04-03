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3 апреля, 20:54

Алмейда обратился к Волкову: «Бой со мной — единственный возможный для тебя»

Руслан Минаев
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Бразильский боец UFC Жаилтон Алмейда обратился к россиянину Александру Волкову.

«Я уже дал положительный ответ UFC насчет боя. 14 июня, Атланта. Нет смысла говорить о позициях в рейтинге. Бой со мной — единственный возможный для тебя», — написал Алмейда в соцсети.

Ранее сообщалось, что бойцы проведут поединок на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь на 15 июня в Атланте.

36-летний Волков свой последний бой провел в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Он проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

33-летний Алмейда в январе 2025 года победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 311.

Александр Волков (единоборства)
Жаилтон Алмейда
UFC
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