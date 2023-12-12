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Сегодня, 09:26

Айан Гарри опасается ехать в США: «Боюсь за безопасность своей семьи»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Айан Гарри (13-0) признался, что опасается за безопасность своей семьи в США из-за того, что действующий чемпион в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) и многие пользователи соцсетей подшучивают над ним и его женой.

«Я с нетерпением жду UFC 296. Я думаю, что это будет грандиозный кард, в карде много громких имен, множество больших поединков. Я немного опасаюсь ехать в Америку из-за безопасности моей семьи, учитывая все то, что происходит в Интернете», — сказал Гарри в интервью TNT Sports.

При этом жена Гарри, Лейла Анна-Ли, старше его на 14 лет и является автором книги «Как стать WAG». Книга описывается как руководство для женщин, как стать WAG (Wives and Girlfriends), что расшифровывается как жены и подруги профессиональных спортсменов.

26 ноября стало известно, что Гарри угрожает подать в суд на Шона Стрикленда за шутки над его женой.

Иан Гэрри и&nbsp;Лейла Анна-Ли. Жена бойца UFC старше него на 14 лет. Она написала книгу-руководство, как захомутать известного спортсмена

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