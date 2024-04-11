Гилберт Бернс — о бое Оливейры и Царукяна: «Чарльз упадет в первом раунде»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) дал прогноз на бой между первым номером рейтинга в легком весе Чарльзом Оливейрой (24-9) и четвертым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (21-3).

«Арман Царукян — крепкий парень. У него сумасшедшая борьба, хорошие удары, он суперсильный. Похоже, он в потрясающей форме. Он будет сложной задачей для Чарльза. Это будет нелегко. Я вижу, что это будет похоже на бои с Джастином Гейджи, Дастином Порье, Майклом Чендлером, где Чарльз падал в самом начале. Он упадет в первом раунде, а затем сможет закончить бой в конце первого раунда или, возможно, во втором. Так я вижу. Все бразильцы хотят, чтобы первый раунд был тяжелым. Но я думаю, что Чарльзу удастся победить в непростом бою в тяжелом первом раунде, но он всегда делает сумасшедшие камбэки, и я думаю, что так и будет», — сказал Бернс в интервью The Schmo.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.