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Сегодня, 13:17

Топовый боец UFC Хакпараст: «Махачев уничтожит Оливейру»

Давид Хачатрян
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28-летний легковес UFC Насрат Хакпараст (15-5) уверен, что в реванше с Чарльзом Оливейрой (34-9) чемпион дивизиона Ислам Махачев (24-1) покажет, что он — боец другого уровня.

«Я думаю, что Ислам действительно является номером один. Он покажет свой класс. Я тренировался с Исламом, он — мой хороший друг. Мы тренировались в Лас-Вегасе два года назад. Он отличный парень, он мне нравится. Он другого уровня. Он уничтожит Чарльза Оливейру и, надеюсь, станет первым номером в рейтинге бойцов вне зависимости от категории», — сказал Хакпараст на пресс-конференции UFC.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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