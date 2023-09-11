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Сегодня, 21:48

Боец UFC Хусейн Асхабов задержан в Таиланде по подозрению в похищении и пытках человека

Давид Хачатрян
Боец Хусейн Асхабов.
Хусейн Асхабов.
Фото Соцсети
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28-летний российский боец UFC Хусейн Асхабов (23-1) и его брат Хасан Асхабов подозреваются в ограблении гражданина Италии на курорте Чернгталай, сообщает The Phuket News.

Нападавшие якобы вторглись в виллу итальянца, держали его связанным несколько часов и пытали. Кроме того, они украли часы Rolex, Patek Philippe и Graff, а также Macbook, iPhone 13, iPhone 14 и пару солнцезащитных очков. Общая стоимость украденного — сотни тысяч долларов. Инцидент произошел 5 сентября, но таиландская полиция до сих пор не объявила об этом публично.

Хусейн и&nbsp;Хасан Асхабовы. Братьев Асхабовых арестовали в Таиланде за пытки и кражу. Бойцы обнесли виллу почти на 400 тысяч долларов

Асхабов следующий бой должен был провести против 38-летнего американца Даниэля Пинеды (28-15) 7 октября на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США. Асхабов дебютировал в UFC 18 февраля на UFC Fight Night 219 с поражения. Он проиграл Джамаллу Эммерсу (19-6) единогласным решением судей.

Хусейн Асхабов
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