Икрам Алискеров: «Мы все переживаем за Хамзата. Надеюсь, он скоро вернется»

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) заявил «СЭ», что считал 10-го номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0) фаворитом в противостоянии с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

— А кого ты считал фаворитом до того, как бой был сорван?

— Хамзата, конечно. Мы все переживали. Мы все переживаем за Хамзата. Вроде сказали, что все хорошо у него. Надеюсь, он нормально выздоровеет, вернется в свое русло. Вернется — обрадует нас всех. Я думал, что Хамзат — фаворит.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.