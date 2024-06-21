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Сегодня, 10:11

Боец UFC Алексеева: «Дружба дружбой, но в бою Павлович и Волков покажут, что умеют»

Руслан Минаев
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о бое соотечественников Сергея Павловича и Александра Волкова на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, что дружба дружбой, но в октагоне каждый из них покажет все, что умеет. Бой серьезный с точки зрения титульных перспектив и очень опасный для каждого их них. Павлович и нокаутер, и борется хорошо. Александр в стойке посильнее, чем в борьбе, но антропометрические данные у него лучше, да и удар нехилый», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Волкова станет соглавным боем турнира в Саудовской Аравии, который пройдет 22 июня.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Ирина Алексеева
Сергей Павлович
UFC
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