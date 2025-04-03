Блейдс: «Джонс чувствует себя уязвимым, его аура ослабла»

Американский боец UFC Кертис Блейдс поделился мнением о чемпионе организации в тяжелом весе Джоне Джонсе.

«Он осознает, что стал старше, медленнее, ему сложнее восстанавливаться. Он чувствует себя более уязвимым, его аура ослабла. Думаю, он это понимает», — цитирует Блейдса Bloody Elbow.

37-летний Джонс провел последний бой в ноябре 2024 года — нокаутировав Стипе Миочича на турнире UFC 309 в Нью-Йорке. За карьеру американец одержал 28 побед, потерпел 1 поражения и еще один бой признан несостоявшимся.