Боец UFC — о фаворите поединка Чимаева и Перейры: «Ему конец»

Американский боец UFC Кевин Холланд поделился мнением о возможном поединке между Хамзатом Чимаевым и чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой.

«Это будет жесткий бой. Его легко продать, но трудно организовать. Если бой продлится больше одного раунда, вероятно, победит Перейра. Если же все кончится в первом раунде, то в пользу Чимаева. Я не думаю, что Алекс быстро начинает бой, так что если Чимаев вцепится в бразильца, ему конец. То, как Хамзат начинает бой, — это сумасшествие. Я ощутил это на себе», — заявил Холланд в интервью Overdogs Podcast.

В ноябре Чимаев просил президента UFC Дану Уайта организовать ему бой с Перейрой.