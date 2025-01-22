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Сегодня, 10:45

Боец UFC Копылов сомневается в желании Махачева перейти в полусредний вес

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боец UFC средней весовой категории Роман Копылов предположил, что Ислам Махачев не будет спешить с переходом в новый вес после победы над Ренато Мойкано.

«Сейчас вряд ли кто-то составит ему конкуренцию. Он будет рассматривать вариант со вторым поясом. Вряд ли Ислам будет драться с Мухаммадом. Если Белал останется чемпионом в полусреднем дивизионе, Махачев будет защищать пояс в своем весе. Но пока нет человека, который сможет его остановить», — сказал Копылов MMA.Metaratings.ru.

В главном бою турнира UFC 311 чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев одержал победу над Ренато Мойкано сабмишеном в первом раунде. Это четвертая защита титула россиянина. Сейчас на счету 33-летнего бойца 27 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ислам Махачев
Роман Копылов
UFC
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