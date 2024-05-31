Копылов: «Не хотелось бы драться с соотечественниками»

Боец UFC Роман Копылов поделился мыслями о возможных поединках против россиян.

«Конечно, не хотелось бы драться с соотечественниками. Такая большая организация, где собраны бойцы со всего мира, и неужели нельзя найти кого-нибудь другого? Но если организации виднее, значит, так и должно быть. Российским фанатам будет интереснее смотреть бои, где россияне дерутся с иностранцами. Но это наша работа, надо принять поединок, а потом пожать руку и прославлять свою страну», — сказал Копылов Metaratings.ru.

Копылов свой следующий бой проведет против непобежденного Сезара Алмейды в турнире UFC 302, который пройдет 1-2 июня. Главным событием вечера станет поединок Ислама Махачева и Дастина Порье.