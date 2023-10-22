Боец UFC Коста — о Шовхале: «Засранец показал мне средний палец. Я ударил его прямо в лоб»

Бразильский боец UFC Пауло Коста рассказал подробности драки с Шовхалом Чурчаевым на турнире UFC 294. Во время боев в Абу-Даби российский боец поп-ММА напал на Косту, находясь на трибунах.

«Я сделал вот так [сжал кулак] и размазал одного чен-чена в толпе, — сказал Коста на своем YouTube-канале. — Засранец показал мне средний палец, так что я запомнил его лицо. В следующий раз я шел по залу, увидел его и подошел к нему. Знаете, когда парень далеко от тебя, он храбрый. Но когда я подошел, он начал разговаривать и попытался перелезть [за ограждение]. Так что я схватил его и толкнул.

После этого 3 или 4 парня перепрыгнули через ограждение. Пришли секьюрити, и парень, который показал мне палец, тоже на меня прыгнул! Я просто увидел его огромный лоб... Чувак, я заварил кашу... Я не мог проиграть с такой большой рукой. Даже с травмой я ударил его в лоб прямо сюда [показывает на лоб]. Это хороший урок для некоторых чен-ченов. Если ты думаешь, что раз я травмирован, то не могу тебя отхерачить, я это сделаю».