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22 октября, 23:34

Боец UFC Коста — о Шовхале: «Засранец показал мне средний палец. Я ударил его прямо в лоб»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бразильский боец UFC Пауло Коста рассказал подробности драки с Шовхалом Чурчаевым на турнире UFC 294. Во время боев в Абу-Даби российский боец поп-ММА напал на Косту, находясь на трибунах.

«Я сделал вот так [сжал кулак] и размазал одного чен-чена в толпе, — сказал Коста на своем YouTube-канале. — Засранец показал мне средний палец, так что я запомнил его лицо. В следующий раз я шел по залу, увидел его и подошел к нему. Знаете, когда парень далеко от тебя, он храбрый. Но когда я подошел, он начал разговаривать и попытался перелезть [за ограждение]. Так что я схватил его и толкнул.
После этого 3 или 4 парня перепрыгнули через ограждение. Пришли секьюрити, и парень, который показал мне палец, тоже на меня прыгнул! Я просто увидел его огромный лоб... Чувак, я заварил кашу... Я не мог проиграть с такой большой рукой. Даже с травмой я ударил его в лоб прямо сюда [показывает на лоб]. Это хороший урок для некоторых чен-ченов. Если ты думаешь, что раз я травмирован, то не могу тебя отхерачить, я это сделаю».

Шовхал Чурчаев. «Чапалах ему один засунул!» Шовхал Чурчаев напал на топового бойца UFC

Паулу Коста
UFC
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