Двалишвили обратился к Умару: «Давай, остынь немного. Ты здесь только потому, что ты брат Хабиба»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что экс-чемпион в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо (24-3), в отличие от второго номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (18-0), заслуженно находится в топе рейтинга дивизиона.

«Он [Умар] должен драться с Дейвесоном Фигередо, — сказал Двалишвили MMA Fighting. — Он должен с кем-то сразиться. Может быть, с Петром Яном. Он только что победил одного парня из топ-15. Давай, остынь немного. Это все, что я могу сказать. Не хочу говорить о нем больше.

Пусть подерутся Фигередо и Умар. Это был бы отличный бой. На самом деле, Фигередо больше заслуживает титульного боя. Он бывший чемпион, у него громкое имя. Он уже побеждал одного бывшего чемпиона и двух парней из топ-15. Я уважаю его. Он настоящий мужчина, он уважает себя, он отличный боец и попал сюда не потому, что он чей-то двоюродный брат. Он пробил себе дорогу сам. Он хороший боец. Он был чемпионом. По крайней мере, он скромный и настоящий боец».

Шон О’Мэлли (18-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.