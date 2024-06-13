Двалишвили рассказал, как нокаутировал самого себя: «Раньше я был слишком агрессивным»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) признался, что во втором поединке в лиге нокаутировал самого себя.

«Во втором бою я столкнулся с очень сильным противником — Рикки Саймоном, — рассказал Двалишвили в эфире шоу Брэдли Мартина Raw Talk. — Он был хорош во всем, и я пытался его победить. Я наносил удары, пытался победить сабмишном, но ничего не получалось. Оставалась всего минута до конца боя, и я решил, что повалю его и завершу поединок сверху. Я поднялся и прыгнул, но ударился головой об пол и потерял сознание.

В это время он схватил меня за шею и попытался провести удушающий прием сверху. Я не стучал, продолжал бороться, но рефери решил, что я в отключке, и остановил бой. После этого я понял, что нужно быть умнее. Раньше я был слишком агрессивным, но теперь я играю со своими соперниками».

Двалишвили проиграл Рики Саймону (20-5) техническим сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 21 апреля 2018-го на UFC Fight Night 128 в Атлантик-Сити, США.