Мокаев назвал преимущество Дагестана перед Англией: «Стоматология лучше и гораздо дешевле»

Британский боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что стоматология в Дагестане лучше и намного дешевле, чем в Англии.

«В Дагестане все намного дешевле, плюс делают чуть-чуть качественнее, чем в Англии, — сказал Мокаев «СЭ». — В Англии — смотря к кому попадешь. Там очереди большие бывают. Конечно, у меня есть страховка в Англии, просто мне легче в Дагестане одним разом полечить и улететь. Бываю в Дагестане, когда между боями у меня есть время подлечить там, а за границей у меня полная подготовка к бою. Уколы делать, зубы лечить [во время подготовки] я не люблю.

Во сколько раз стоматология дешевле в Дагестане? По-моему, 9 зубов вылечил за 30-40 тысяч рублей, что ли. В Австралии, я помню, мне убрали пломбу и почистили канал — за это взяли 1150 долларов».

Мокаев (10 побед, 0 поражений) проведет следующий бой на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби, где встретится с американцем Тимом Эллиоттом.