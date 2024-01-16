Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев объяснил, почему опубликовал пост, в котором он назвал лигу Hardcore FC парашей после ситуации вокруг несостоявшегося поединка между Шовхалом Чурчаевым и Мохаммедом Хейбати (ака Персидский Дагестанец).

«Они поступили максимально непрофессионально, — сказал Евлоев «СЭ». — И тут уже вопросы не к бойцам, не только к Шовхалу и к другим бойцам, которые ведут себя, может быть, неправильно с точки зрения профессионализма. Они могут, что-то по ходу придумать, то, чего нет в контрактах, может быть. И идет очень сильная манипуляция бойцами, чтобы как-то сделать из этого грязь и сделать популярным, потому что спортивной составляющей они никак не могут заинтересовать зрителей. Тот же UFC легче посмотреть, а так, наверно, свою работу они знают и я не буду их учить. Я особо и до этого не интересовался [Hardcore], — продолжил он. — Было несколько ребят, из-за этого смотрел. Просто на тот момент они очень непрофессионально поступили, мягко говоря. И это были не мои слова, я просто репостнул слова одного моего друга, и их мне приписали. Я был солидарен с этим, но изначально они исходили не от меня».

Чурчаев и Хейбати должны были встретиться в июле прошлого года на стадионном турнире Hardcore MMA в Москве, но поединок был отменен в самый последний момент.

На турнире UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Канаде, Евлоев сразится с Арнольдом Алленом.

На счету Евлоева 17 побед в 17-ти профессиональных поединках.