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Сегодня, 09:18

Имавов посвятил победу над Каннонье жителям Палестины и Конго

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Нассурдин Имавов (14-4) заявил, что он не собирается праздновать победу над Джаредом Каннонье (17-7).

«Конечно, я могу одержать победу, особенно над таким парнем, как Джаред Каннонье, которого еще никто досрочно не побеждал в этом дивизионе. Но сегодня я здесь не для того, чтобы праздновать, потому что во всем мире идет война, умирают дети. Есть угнетенные люди в Конго, в Палестине, и я хочу приложить как можно больше энергии для них, и я хотел бы, чтобы для них наступил мир», — сказал Имавов после боя.

Имавов победил Каннонье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.

Джаред Каннонье
Нассурдин Имавов
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