Крылов: «Рад с гордостью представлять Россию в UFC»

Боец Никита Крылов заявил, что официально будет представлять Россию в UFC. Последние несколько лет он выступал в американском промоушене без флага.

33-летний спортсмен является уроженцем ЛНР и долгое время проживал в Донецке. Однако он отметил, что попросил у UFC указывать в графике, что представляет Кисловодск, поскольку уже продолжительное время живет в этом городе.

«То, что флага не было, связано с тем, что основное место моего проживания был Донецк, а как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счет и не всеми признана его принадлежность, поэтому я предпочитал выступать без флага. Но сейчас я рад с гордостью представлять Россию», — сказал Крылов на пресс-конференции.

20 апреля боец проведет поединок с американцем Домиником Рейесом на турнире UFC 314.

Крылов выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Всего на его счету 30 побед при 9 поражениях в ММА. Он занимает восьмую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе.