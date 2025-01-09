Боец UFC Рибас рассказала, кого будет поддерживать в предстоящем поединке между Махачевым и Царукяном

Бразильянка Аманда Рибас, которая является бойцом UFC, поделилась своими ожиданиями от предстоящего титульного поединка в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Это будет потрясающий бой для просмотра. Я посылаю хорошие вибрации Арману. Он настоящий стратег, а еще Царукян очень сильный. Арман, мы победим», — заявила Рибас в интервью Helen Yee Sports.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет в турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.