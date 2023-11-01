Фахретдинов — о словах Пираева: «Если он так объясняется, то никаких проблем нет. Я конфликтовать не собирался»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в интервью «СЭ» отреагировал на слова Марифа Пираева, который объяснил, в чем причина его редкого общения с Фахретдиновым.

— Недавно в интервью Бахриддину Жалолову ты сказал, что Мариф Пираев и Нурулло Алиев поймали звезду и потерялись. Марифу вчера задали вопрос, и он сказал, что вы не общались из-за обстоятельств, потому что он тренировался в Краснодаре и во время подготовки чуть ушел в себя, было не до телефона. Можно ли сказать, что это все объясняет?

— Если он так объясняется, то да, почему нет? — сказал Фахретдинов «СЭ». — Если он так говорит, то все, никаких проблем нет. Я же не конфликтовать с ними собирался. Просто меня спросили где они, я говорю: не общаюсь, по тем и тем причинам, потому что мое мнение такое, вот и все.

Следующий поединок Фахретдинов проведет в ночь на 5 ноября против Элизеу Залески дос Сантоса на турнире UFC Fight Night. Пираев 10 сентября подерется с Максимом Буториным в AMC Fight Nights.