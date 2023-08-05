Фахретдинов: «Старое поколение UFC уже пора выгонять и отправлять на пенсию»

Боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов заявил, что готов провести следующий бой осенью и отметил желаемого соперника.

«Я уже начинаю тренировочный процесс. Через два-три месяц готов принять новый бой. Тогда и должны предложить мне новый контракт с UFC. Я не хочу соглашаться на необдуманные бои. Подготовка должна быть полноценной. И вес согнать без вреда для здоровья. Полусредний дивизион — самый конкурентный дивизион в мире. Я выразил желание встретиться с Нилом Мэгни, потом что он — единственный свободный боец сейчас из топ-15. Считаю себя бойцом из нового поколения, а старое уже пора выгонять и отправлять на пенсию», — приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

2 июля в предварительном карде турнира UFC в Лас-Вегасе российский полусредневес Фахретдинов одержал третью победу удушением гильотиной в первом раунде над американцем Кевином Ли. На его счету 23 победы и одно поражение.