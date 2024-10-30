Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:56

Боец UFC Романов: «Мне чужда техника Шары Буллета»

Telegram Дзен

13-й номер рейтинга тяжелого веса UFC Александр Романов заявил, что не стал бы брать себе на вооружение ударную технику Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета).

«Мне это чуждо. Я тяж и базовый борец. У меня совсем другая работа в стойке. Со стороны выглядит очень красиво, но это титанический труд. Надо обладать бешеной скоростью и таймингом. Он базовый ударник, и ему это свойственно, мне, базовому борцу, чуждо. Чужой мир, в который я стараюсь не особо углубляться. Если хочешь плавать — плавай, хочешь быть боксером — боксируй, также и здесь. Если ты базовый борец — сфокусируйся и не забывай про свою борьбу. Конечно, если поднатаскать соперника, почувствовать полную доминацию, можно что-то такое исполнить. Но рисковать и идти за чем-то фееричным я бы не стал», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Романова.

26 октября Магомедов во втором раунде нокаутом победил Армена Петросяна. Победу россиянину принес повторный обратный бэкфист. Магомедов одержал 19 победу в карьере и поднялся на 14 место в среднем весе UFC.

Источник: mma.metaratings.ru
Александр Романов ММА
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
В России выросло до максимума число семей с достаточными средствами на все нужды
Три игры Кубка Испании отменены в Валенсии из-за наводнения
У армейцев появился лучший молодой игрок Азии, а Станкович превратил красно-белых в середняка РПЛ. Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 шайб
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Сегодня
Вчера
Неделя