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Сегодня, 11:18

Павлович: «У нас с Волковым был негласный разговор — до пояса друг с другом не деремся»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) рассказал в интервью «СЭ», как подписал контракт на бой с шестым номером рейтинга в тяжелом весе Александром Волковым (37-10).

— А вы до этого с ним [Волковым] списывались, после того как уже стало ясно окончательно, что UFC твердо намерено ваш бой сделать, и, может быть, даже созванивались с ним?

— Нет-нет.

— А ты думал ему написать, позвонить, как-то обсудить всю эту ситуацию?

— Все это время я не говорил, как это все получилось. Я проснулся, смотрю, UFC выставили анонс боя. С утра позвонил Тарас [Кияшко, тренер Волкова], мы поговорили вот как так они там собирались вообще улетать куда-то уже с [Томасом] Алмейдой драться. У нас, когда мы тренировались, такой был негласный разговор, что до пояса вроде мы не хотим драться. Поговорили, что с моей и с их стороны мы не хотим [этого боя], но обязательно, я сказал, что если они будут готовы, то, конечно же, и я буду. Не будет, что они подпишут [контракт], а я не подпишу. Все. Как бы там тоже не было намерений драться. Потом время прошло, мне мой менеджер говорит: «Да, они готовы на бой». Я говорю: «Все, понял». Соответственно, я подписал.

— А тебя это не расстроило, что они готовы на бой?

— Ну что значит расстроило? Это моя работа.

— Ну я имею в виду, что вы вместе тренировались.

— Слушай, ну так бывает, что сделаешь. Все люди разные.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков
Сергей Павлович
UFC
ММА
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