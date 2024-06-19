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Сегодня, 11:31

Павлович: «У нас с Волковым были жесткие спарринги. Не было такого, что кто-то один доминировал»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) прокомментировал в интервью «СЭ» слова шестого номера рейтинга в тяжелом весе Александра Волкова (37-10) о том, что он в спаррингах с Павловичем чуть ли не от каждого удара падал в нокдаун.

— Александр Волков дал интервью и сказал следующее, что его вело чуть ли не после каждого твоего удара в спаррингах, что он не выиграл у тебя ни единого раунда. Правду говорит?

— Ну, у каждого, скажем так, своя манера поведения. Нет, конечно, у нас были спарринги тяжелые. Бывало так, что один полностью спарринги забирал. Бывало такое, что другой спарринги [забирал]. Не было такого, что один приходил и всегда как-то доминировал. Всегда были жесткие спарринги, хорошие, качественные.

— Он еще сказал, что ты его ударов не чувствовал. Но я-то помню, что ты сказал мне в интервью, что самые жесткие удары ты пропускал, я имею в виду в спаррингах, как раз с Волковым.

— Да, у нас были очень хорошие спарринги, очень такие жесткие. Мы прям, можно сказать, приближенно к бою работали, поэтому были очень такие плотные-плотные [спарринги].

— А приближенно к бою — это потому, что увлекались, так сказать, или в принципе изначально была такая установка — работать жестко?

— Ну знаешь, мне что нравилось в этих спаррингах... В разных залах, как правило, все-таки чуть полегче работают. Мы там работали, можно сказать, на пределе, очень такая хорошая, жесткая работа. То есть в принципе, если кто-то кому-нибудь попал бы, остановились бы, дали восстановиться и дальше работать. То есть в принципе все в нормах, все адекватно было.

— А самые болезненные удары у Волкова — это удары руками или удары ногами?

— Слушай, да я думаю, с разных сторон, везде тяжелые удары, надо быть готовым ко всему.

— Ну вот какой удар у него действительно особо опасен именно по силе?

— Ну слушай, я сейчас тебе не скажу, потому что уже сколько времени прошло, но я не скидывал бы никакие удары со счетов. Я считаю, что нужно быть готовым полностью, быть сосредоточенным.

— А у вас бывали с ним полные пятираундовые спарринги?

— Именно пять раундов вряд ли мы полностью стояли... Знаешь, подготовка была то у него, то у меня, и в какие-то раунды мы заходили, но, я думаю, как минимум три раунда мы отрабатывали вместе.

— А грэпплинг-схватки у вас случались?

— Грэпплинг именно в бою имеешь в виду или в борьбе?

— И то и другое.

— Да-да, работали, я приезжал на борьбу, да, полностью работали.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков
Сергей Павлович
UFC
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