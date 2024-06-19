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Сегодня, 14:05

Шара Буллет: «Спортсмены из Дагестана не видят никакой поддержки государства»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) в интервью «СЭ» раскритиковал чиновников, которые не выделяют средства на развитие спорта в Дагестане.

— Вот если пофантазировать, а вот ты хотел бы, чтобы Махачкала выглядела как Дубай, ну то есть с небоскребами там и прочее, или это был бы какой-то совсем другой город тогда?

— На самом деле это все реально, Махачкалу сделать Дубаем. Все зависит от мэра города, от того подхода, какой будет. Допустим, элементарно, если говорить по-честному, самый край Москвы, вот там, где вообще самый край-край-край Москвы, там элементарно кустики стригут, травку стригут, ухаживают за всем. Там все чисто, ровно, аккуратно, приятно, там асфальт ровный лежит. А в Махачкале у нас в центре города такое не наблюдается, не то что на окраине.

— Вот чем сейчас, на твой взгляд, Дагестан может гордиться?

— Я думаю, спортсменами. Люди не хотят об этом говорить, но спорт у нас на первом месте. И притом что государство должное, допустим, именно дагестанцам, спорту не отдает. Конечно, министр спорта у нас старается в этом направлении и так далее. Но у нас ММА, допустим, развит сильно. Но такого финансирования не наблюдается. Просто уже типа мы, спортсмены, надоели уже, вас и так много. И вот на таком фоне никакого развития, я думаю, не увидит Дагестан.

Владимир Владимирович Путин сказал, у вас в спорте получается, в этом направлении надо двигаться. Мы двигаемся в этом направлении, но поддержки государства никакой не видим. Рубля мне государство не дало, ни когда выступал за Дагестан, много лет за Москву выступал. Элементарно даже поездки на соревнования не оплачивают. Поэтому, если в этом направлении мы не будем работать, какой-то толчок давать молодым людям, то грош цена этим людям, которые там сидят и просто пытаются развивать то, что у нас не получается. Зачем это нужно?

Магомедов подерется с Жоилтоном Луттербахом (38-10) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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